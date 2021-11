Marcos Antonio: «Grande sfida con l’Inter! Lavoriamo duro per vincere»

Marcos Antonio ha realizzato la prima rete nel successo dello Shakhtar Donetsk contro il Rukh Lviv (vedi articolo). Il centrocampista brasiliano ha parlato del prossimo match di Champions League contro l’Inter ai canali ufficiali del club ucraino.

IMPEGNO EUROPEO – Marcos Antonio si prepara ad affrontare l’Inter nel prossimo turno di Champions League a San Siro. Il brasiliano, dopo il successo in campionato dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato queste dichiarazioni: «Fin dai primi minuti volevamo segnare, ma non ci siamo riusciti. Un po’ di merito va al Rukh Lviv che ha chiuso tutti gli spazi e giocava molto basso. Siamo felici di aver segnato due gol e di aver vinto. Ora c’è una grande sfida e una partita importante davanti. Lavoreremo duro per raggiungere la vittoria contro l’Inter».

Fonte: shakhtar.com