Tottenham-Chelsea, Marcos Alonso dal 1′: voto alto, forma ni. Inter osserva

Marcos Alonso ha ben figurato nella vittoria dei Blues in Tottenham-Chelsea con il punteggio di 0-2. Il laterale sinistro è un obiettivo dell’Inter sul mercato, ma non sarà facile strapparlo agli inglesi a gennaio. Analizziamo le prospettive e le caratteristiche del terzino ex Fiorentina

STOP, GARANZIA E CURA CONTE – Dopo diverse settimane, Marcos Alonso è tornato in campo con il Chelsea e non ha deluso. Il laterale ha conquistato un rigore e si è disimpegnato bene sulla fascia sinistra, con pochi errori gravi e molta sostanza. Il suo contributo in Tottenham-Chelsea è stato, quindi, positivo. La forma non è ovviamente quella migliore e questo potrebbe essere un fattore da valutare in chiave Inter e mercato. L’ex Fiorentina appare ideale come rinforzo a sinistra, ma Conte e il suo staff dovranno lavorare per far tornare la forma al 100%. Ritorno in campo rassicurante, tempo di trattative e mercato per Inter e Marcos Alonso?