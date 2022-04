Marcolin: «Radu ha qualità, ma non sarà facile! Decisiva per l’Inter»

Marcolin nei panni di opinionista allo studio di DAZN prima di Bologna-Inter ha detto la sua riguardo l’importanza di questa partita e l’assenza di Samir Handanovic.

DECISIVA – Dario Marcolin prima di Bologna-Inter parla dell’importanza di questa partita: «Da quattro mesi parliamo di questa partita, ora è il momento della verità per l’Inter perché se vero che ha un calendario facile, questo recupero dà la possibilità di andare primi in classifica. Dopo la partita con la Juventus è cambiata la testa della squadra, ha trovato un ritmo partita diverso. La testa è l’arma in più, lo diciamo sempre. Come d’incanto la testa sbloccata ha fatto rinascere l’Inter».

SENZA HANDANOVIC – Marcolin parla dell’assenza del capitano e dell’impiego di Ionut Radu: «Ci vuole subito una grande concentrazione per Radu perché non è facile farsi trovare pronto, finché stai fuori è un conto. Le qualità li ha, deve essere bravo a fare anche quel giro palla che chiede Simone Inzaghi con i piedi».