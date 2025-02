Marcolin su Napoli-Inter: «Conte può attuare una strategia. Inter cambiata in una cosa!»

Dario Marcolin ha pronunciato il suo punto di vista in merito alla sfida tra Napoli e Inter di sabato 1 marzo. L’ex calciatore ha sottolineato alcuni aspetti importanti che si possono trarre dal match.

IL RAGIONAMENTO – Dario Marcolin si è espresso a Radio Marte sullo scontro al vertice del Campionato tra Napoli e Inter. L’ex calciatore ha innanzitutto posto l’accento sul modo in cui le due squadre arrivano al match: «Penso che Conte tornerà all’antico, considerando che contro Atalanta e Juventus ha vinto proprio utilizzando il 4-3-3. Io me la giocherei così, credo che Conte farà altrettanto. L’Inter ha invece rincorso per tante giornate, ora il sorpasso può darle linfa vitale e convinzione».

Marcolin sulle possibili strategie dei due allenatori in Napoli-Inter

IL COMMENTO – Marcolin ha proseguito esprimendosi in merito alla crescita dell’Inter in un particolare aspetto e alla possibile strategia di Antonio Conte per il match: «L’Inter è stata molto fragile, sul piano difensivo, nella prima parte di Campionato, ma nelle ultime dieci è diventata sempre più solida. Non concede più tanti spazi agli avversari e arriva alla sfida contro il Napoli con 2 vittorie nelle ultime 3. Per quanto riguarda Conte, non c’è da sottovalutare la strategia che il tecnico pugliese potrebbe adottare anche guardando le ultime sfide del Napoli. Penso, quindi, che possano ragionare prima di tutto in funzione di non perdere».