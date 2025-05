Marcolin: «Mi aspettavo Serie A vinta facilmente dall’Inter! Il Napoli ora…»

Dario Marcolin, intervenuto a Radio Gol, il programma di Radio Kiss Kiss, ha parlato della lotta scudetto che vede coinvolte Napoli e Inter. L’ex calciatore di Lazio e Sampdoria analizza le ultime giornate di Serie A delle due squadre in testa.

IL COMMENTO – Dario Marcolin ritorna sul pareggio casalingo del Napoli contro il Genoa. L’ex calciatore crede che la squadra di Conte farà tesoro di quanto accaduto, e sarà più concentrata contro il Parma: «Adesso per il Napoli è una questione di testa più che di campo. Però stanno facendo passare la trasferta di Parma come la più difficile. È difficile, sì, ma è nelle corde del Napoli. La gara col Genoa forse può far scattare una concentrazione maggiore, quel tutto troppo facile si può trasformare in concentrazione in vista di Parma».

Per Marcolin il Napoli ha reso la vita difficile all’Inter

FINALE DI STAGIONE – Dario Marcolin sottolinea la solidità avuta dal Napoli in stagione, e la capacità della squadra di Conte di approcciare benissimo i primi tempi: «Il Napoli non ha mai sbagliato un approccio in questa stagione, spesso ha fatto meglio i primi tempi anziché i secondi, ma questo è accaduto perché la testa è sempre stata quella giusta. Il rientro di Neres? Per me Conte va avanti con Raspadori e Lukaku, bisogna ancora capire come sta il brasiliano. Mi aspettavo che il campionato lo vincesse l’Inter con facilità, ma si è scontrata con la solidità del Napoli. Le prossime due gare vanno giocate da Napoli. Ora c’è bisogno di un po’ di positività».