Marcolin: «L’Inter ha il giocatore migliore in Serie A. Inzaghi, ciclo cambiato»

Marcolin è pieno di elogi per l’Inter. A DAZN l’ex centrocampista sostiene che la squadra di Inzaghi vincerà la Serie A e che abbia il giocatore migliore del campionato.

GRAN FAVORITA – Dario Marcolin non ha dubbi su chi vincerà la Serie A: «L’Inter. Perché è una squadra che attacca con sei uomini: i due attaccanti, sempre in verticale, i due esterni con Ivan Perisic che gioca sulla linea degli attaccanti e i due interni di centrocampo. Sono poche le squadre che attaccano con sei uomini e riescono a mantenere l’equilibrio che mantiene l’Inter. Ha una solidità difensiva e il giocatore secondo me in questo momento migliore del campionato, Marcelo Brozovic, che percorre più chilometri in assoluto. Simone Inzaghi non aveva mai fatto tre vittorie di fila quando era alla Lazio, ora ne ha fatte quattro adesso all’Inter, quindi il ciclo è cambiato. Rispetto alle altre squadre ha una fisicità in tutti i reparti».

RILANCIATO – Marcolin trova un gran rendimento da parte di Hakan Calhanoglu, uomo in più dell’Inter nell’ultimo mese: «Ha fatto fatica all’inizio. Era stato quasi messo in discussione, era un adattamento. Adesso riesce a essere libero, a essere quel giocatore che ha più libertà di sviluppo. Può fare il centrocampista e l’attaccante, si gestisce la posizione come i grandi attaccanti».