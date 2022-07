Marcolin: «All’Inter il vero problema è sostituire Perisic! Su Dybala dico…»

Dario Marcolin ha parlato del mercato dell’Inter e soprattutto di Ivan Perisic, che ha lasciato i nerazzurri per il Tottenham. Poi una considerazione su Dybala

MERCATO NERAZZURRO − Marcolin su Calcio Today commenta i movimenti dell’Inter: «Se la coppia nuova d’attacco è Lukaku-Dybala, era il miglior attacco del campionato, non contenti l’hanno voluto cambiare per età. Un attaccante vero e proprio, e se prende anche Dybala che verticalizza come nessuno. L’idea credo sia questa. Ma la difficoltà dell’Inter è sostituire Perisic e i suoi assist. Lui faceva il quinto, ma era anche un attaccante. Gosens è bravissimo ma ragiona più da centrocampista che da ala sinistra».