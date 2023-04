Marcolin: «Inter, segnale forte con Lukaku! Col Milan 50 e 50!»

Marcolin giudica positivamente la prestazione dell’Inter e di Lukaku contro l’Empoli (vedi pagelle). L’ex calciatore, opinionista di Dazn, pensa alla semifinale di Champions League contro il Milan.

FIDUCIA – Dario Marcolin parla di Empoli-Inter su Dazn: «Segnale forte dell’Inter soprattutto per il gol di Romelu Lukaku, che sta ritrovando la forma, la fiducia e sta facendo il bene della squadra. Dal primo gol di Lukaku l’Empoli ha provato ad alzarsi e l’Inter ha trovato più campo. Questo si è perfettamente incastrato sulle doti di Lautaro Martinez e di Lukaku. I due si sono ritrovati ed è stata bella la sintonia, l’abbraccio e il cercarsi. Quell’assist di Lukaku a Lautaro stava a significare la voglia, dopo aver fatto personalmente bene, di indurre a far bene anche l’altro. La semifinale di Champions League? L’Inter ha una rosa più profonda rispetto al Milan. Oggi dico 50 e 50 perché non è solo una sfida tecnica ma anche di personalità, atteggiamento e di chi ha giocatori più abituati a certe sfide in Europa. In attacco per me Inzaghi punterà su Lautaro e Dzeko. Se fra due settimana Lukaku continua a salire così, giocherà con Lukaku e Lautaro. Handanovic al 12′ è stato bravissimo a leggere prima ed essere un libero aggiunto. Al 18′, invece, bravo a gestire il primo palo, dove ha colpito Baldanzi. Calhanoglu ha stupito tutti a fare il regista ma credo che lui, Brozovic e Barella sono quelli che giocheranno dall’inizio. Mkhitaryan è un jolly però oggi gli altri sono al top nell’Inter. Inzaghi? I cavalli si vedono alla fine, parlare adesso non si può. Bisogna aspettare e capire dove girerà il suo futuro. Sul lato economico entrare tra i primi quattro posti è troppo importante, adesso l’Inter ci può andare in un modo o nell’altro. Ma ci deve andare».