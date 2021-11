Marcolin: «Inter, più continuità delle altre due. Il Milan dipende»

Da domenica l’Inter è a -4 dalla vetta, grazie al 3-2 sul Napoli e alla sconfitta di sabato del Milan a Firenze (vedi classifica). Nel post partita di Torino-Udinese su DAZN, l’ex centrocampista Marcolin vede qualcosa in più per la squadra di Inzaghi.

IL CONFRONTO – Dario Marcolin valuta le tre ai vertici della Serie A: «L’Inter secondo me ha una struttura di giocatori che già hanno davanti a sé la vittoria dell’anno scorso e un percorso. Hanno giocatori forse più forti degli altri, il Napoli gioca benissimo tranne le ultime due-tre partite mentre il Milan dipende da come davanti imposta la gara. Abbiamo visto come tante volte ha rimontato. La continuità vera e propria, secondo me, ce l’ha un minimo in più l’Inter rispetto alle altre».