Marcolin: «Inter, partita perfetta! Skriniar? Cifre alte per poter competere»

L’Inter ha battuto il Napoli riaprendo di fatto la corsa scudetto seppur la squadra di Spalletti rimanga a +5 sul Milan secondo in classifica, +7 sulla Juventus terza e a +8 sui nerazzurri quarti. Dario Marcolin, opinionista per DAZN, commenta quanto si è visto a San Siro ma anche il rinnovo di Skriniar

CORSA RIAPERTA – L’Inter batte il Napoli riaprendo di fatto la corsa scudetto. Dario Marcolin ha visto una partita perfetta da parte della squadra di Simone Inzaghi: «La vittoria dell’Inter stasera apre uno scenario diverso anche per le squadre intorno con la Juventus che si aggira alle spalle e il Milan che ha aperto con una vittoria. L’Inter ha fatto una partita perfetta contro un Napoli al quale sono state forse trovate le contromisure. L’Inter ha dato la sensazione di essere una squadra vera e una squadra solida perché ha avuto un po’ tutto. Queste sono un po’ le partite di Inzaghi: le squadre che attaccano bene lui le aspetta e riparte con tanti uomini, poi si è sviluppata un po’ così. Il Napoli ha avuto un andamento da prima della classe finora, le altre squadre adesso hanno cominciato a macinare ed essere determinanti. Stasera è stato quasi un Napoli dell’anno scorso, un Napoli diverso da quello dei primi tre mesi».

SIRENE – Marcolin commenta anche il difficile rinnovo di Milan Skriniar che appare ancor più complicato dopo le dichiarazioni di Giuseppe Marotta (vedi articolo): «Skriniar? Pur essendo che lui all’Inter sta bene, le sirene del suo entourage lo faranno riflettere. Sono troppo alte le cifre che arrivano per poter competere con i 6 milioni che offre l’Inter».

TUTTE IN GIOCO – Per finire Marcolin parla delle pretendenti scudetto: «Se sono tutte in gioco? Bene o male sì. Il Milan ha già dimostrato l’anno scorso di poter fare una rimonta del genere ed è quello più vicino al Napoli. La squadra di Spalletti ha un mese particolare perché affronterà Juventus e Roma. La sconfitta con l’Inter può essere mascherata se fa risultato contro queste due squadre allo stadio “Maradona”, ma diciamo che da stasera tutte sono in gioco».