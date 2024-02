Marcolin: «Inter, una partita per il bonus! Atlético Madrid non eccelso»

Vigilia di Inter-Atlético Madrid e Marcolin prova a capire quali siano le chiavi della partita. L’ex centrocampista, nel corso di Sunday Night Square su DAZN, guarda anche la classifica di Serie A.

L’AVVERSARIO – Dario Marcolin analizza le differenze dell’attuale Atlético Madrid rispetto al passato: «Innanzitutto gioca 3-5-2, è diventata più solida in fase difensiva nonostante non stia facendo cose eccelse. Davanti ha sempre l’imprevedibilità degli attaccanti che non si sa cosa fanno, ma l’Inter è favorita. È mancato tanto tempo dalla Champions League, adesso ripartiamo ma ha qualcosa in più».

SENZA RIVALI – Se Marcolin vede nell’Atlético Madrid un ostacolo duro non ne trova in Serie A: «L’Inter alla fine è una superpotenza, fai fatica a trovare un punto debole. Soprattutto con la qualità che hanno davanti: ogni partita non prendono gol e ne fanno almeno tre, ne hanno fatti quattro alla Roma e quattro alla Salernitana. Quando hai quella qualità offensiva… Poi secondo me il reparto migliore resta il centrocampo, perché in Europa pochi ne hanno uno così. La partita Inter-Atalanta diventa determinante per sancire il distacco enorme: se vince e va a +12 diventano quattro partite, hai già un bonus. Il Napoli faceva questo conteggio per capire qual era il mese e qual era la partita, adesso bisogna vedere».