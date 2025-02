Marcolin: «Inter monotema, contro la Fiorentina si è vista poca qualità!»

Dario Marcolin ha analizzato la sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina per 3-0, indicando ciò che non ha apprezzato della prestazione dei nerazzurri.

IL RAGIONAMENTO – Dario Marcolin si è così pronunciato a DAZN nel post-partita di Fiorentina-Inter, match terminato con il punteggio di 3-0 a favore dei toscani: «L’Inter è ancora lì. Penso che già dalla partita di lunedì vedremo una squadra diversa, consapevole della possibilità di arrivare al successo. Questa sera ho visto una squadra monotema, con una velocità unica, priva della capacità di cambiare passo. L’Inter ha gestito la manovra, ma di qualità se n’è vista poca. Pesa, inoltre, il fatto di aver subìto 3 gol in una partita. Queste situazioni non si vedevano nello scorso anno».

Marcolin sulla nota caratteriale del match dell’Inter

LA CONVINZIONE – Marcolin ha successivamente concentrato la sua attenzione sulle prossime sfide dei nerazzurri, ai quali si può chiedere di vincerle tutte a prescindere dal tenore dell’avversario: «Il calendario non lo guardo molto, perché l’Inter è capace di vincerle tutte. Il tasto che dev’essere migliorato riguarda il lato caratteriale, dato che i nerazzurri non sono stati mai in grado di recuperare da un risultato di svantaggio. Stasera l’Inter è stata distratta: l’errore di Dimarco ne è la fotografia».