Marcolin: «Inter molto solida. Una componente in più rispetto alle altre»

La sedicesima giornata di Serie A si concluderà stasera, ma intanto i verdetti in testa sono già definiti: Milan primo a quota 38, Inter seconda a -1, poi un punto dietro il Napoli e quindi l’Atalanta con 34 punti. Marcolin, a DAZN, trova un vantaggio per Inzaghi.

TRICOLORE PER QUATTRO – Dario Marcolin vede un vantaggio: «Per me in questo momento l’Inter è molto solida, ha più qualità rispetto alle squadre che ci sono davanti. Oltre al gioco ha una squadra che ha già vissuto lo scudetto dell’anno passato, quindi ha una traccia davanti da seguire. Ha quella componente che è la fisicità in più rispetto alle altre».