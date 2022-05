Marcolin: «Inter e Milan, dal calendario differenza. Barella vantaggio idea»

Marcolin vede una differenza dal calendario finale di Inter e Milan che potrebbe leggermente favorire i nerazzurri. Ecco le sue parole durante Sunday Night Square su DAZN dell’ex centrocampista, che vede Barella determinante.

TRE PER IL TRICOLORE – Dario Marcolin trova un lato dal calendario: «Il Milan ne farà una in casa, l’Inter ne farà due in casa. Già nelle ultime tre c’è una prima differenza, poi l’Inter giocherà venerdì e il Milan domenica sera: può logorare un po’ la squadra di Stefano Pioli, che comunque ha detto di avere un gruppo forte che va in una direzione».

LA PREFERENZA – Marcolin sceglie chi calcia meglio fra Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu: «Dimarco col sinistro, perché il mancino ha un calcio più forte. È una palla che sale e scende all’improvviso, lo vedi anche sul gol di Ivan Perisic. Per i difensori è difficile intervenire su questa palla. La giocata di Nicolò Barella sul rigore? Lo chiamo il vantaggio dell’idea: sai già che il tuo compagno metterà lì la palla. Lautaro Martinez meritava il gol su quel pallone».