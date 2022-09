Marcolin: «Inter, Inzaghi non è il problema. Una flessione può capitare»

Dario Marcolin abbassa i toni in merito al momento delicato sia dell’Inter che della Juventus. L’ex giocatore non vede in Inzaghi il problema dei nerazzurri

FLESSIONE NORMALE − Marcolin non si allarma in merito alle difficoltà di Inter e Juventus «Problemi Inter e Juventus? Nei bianconeri dovranno rientrare i giocatori più importanti, da Pogba a Chiesa arrivando a Di Maria. Sarà sicuramente un’altra squadra. Non credo che il problema sia Allegri. Stessa cosa per l’Inter, non è assolutamente Inzaghi il problema. Non puoi pensare di non avere una flessione durante tutto l’arco del campionato, c’è chi l’ha prima e chi l’ha dopo ma solo il lavoro di porta avanti». Le sue parole al Corriere dello Sport durante l’Italian Padel Awards.