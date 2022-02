Marcolin: «Inter, ecco qual è il problema. Seconda chance Napoli»

Marcolin individua il problema dell’Inter che ha portato al calo nelle ultime sei giornate, con altrettanti punti. Nel post partita di Sassuolo-Fiorentina su DAZN l’ex centrocampista esamina i nerazzurri, il Milan e il Napoli.

IN DIFFICOLTÀ – Dario Marcolin trova lacune nelle prime tre in classifica: «Per l’Inter credo che sia un problema di realizzazione. Nel senso: nelle ultime tre partite il miglior attacco del campionato ha fatto zero gol: anche domenica col Sassuolo tante occasioni e poche realizzazioni. Credo che cominci ad arrivare la stanchezza per quelle squadre che, da settembre a oggi, hanno avuto tante partite ravvicinate. Per quanto riguarda il Milan gli manca il colpo del KO: vinceva a Salerno e con l’Udinese, deve chiudere le partite. Con la stanchezza bisogna condividerla, altrimenti gli avversari alzano il baricentro e cominciano a venire in area. Domani c’è il Napoli, che ha la seconda chance per andare avanti».