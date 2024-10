Marcolin: «Inter, ecco perché Barella in regia! Uno richiede contromisure»

L’Inter affronta alle ore 18.30 l’Empoli allo stadio Castellani. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dal pirotecnico 4-4 con la Juventus, vuole rispondere ai 3 punti del Napoli sul campo del Milan per rimanere agganciati alla capolista. Marcolin crede nei mezzi dei nerazzurri

CAMBIO RUOLO – L’Inter si presenta alle ore 18.30 sul campo dell’Empoli con Nicolò Barella nelle vesti di Hakan Calhanoglu, ancora indisponibile. Dario Marcolin analizza il cambio del ruolo del numero 23 nerazzurro: «Penso che Barella in quel ruolo abbia già giocato, spostandolo dal suo ruolo può perderci qualcosa l’Inter ma lì c’è Frattesi. La voglia di Inzaghi è dare subito una risposta al Napoli. Barella sa dare i tempi di gioco e mantiene di più la posizione di Zielinski. Frattesi? Ci ha abituato a entrare ed essere decisivo, a fare gol e trovare inserimenti. Con il Torino è partito titolare e ha fatto più fatica, quando parte dall’inizio sa di avere dei compiti che lo tengono più frenato mentre quando subentra è come se avesse la testa più libera. Oggi deve fare il Barella, lui arriva addirittura più alto dell’ex Cagliari».

L’Inter cercherà di rispondere alla pesante vittoria del Napoli sul campo del Milan: lotta scudetto con l’ex Conte?

LOTTA AL VERTICE – L’Inter di Inzaghi secondo Marcolin è ancora in grado di mettere in difficoltà gli avversari, nonostante la conoscano bene: «Le armi dell’Inter le conosciamo però la bravura sta nel mettere in difficoltà sempre l’avversario con l’intensità. Difficile fare male all’Empoli, l’Inter dovrà avere pazienza perché è una squadra molto organizzata. In quel caso Barella dovrà dettare i tempi di gioco. Nella fase difensiva c’è un detto: 100% fase offensiva e 100% fase difensiva. Il 100 dell’Inter in fase difensiva non è a 100 ma a 70/80, ma è quel gap che ti fa vincere le partite. Se l’Inter è ancora favorita? Io credo che la lotta sarà fino alla fine tra Napoli e Inter, è ancora la decima giornata ed è presto per dirlo. I mezzi tecnici dell’Inter possono stravolgere la situazione, ma la partita di stasera è importante per rimanere agganciati».

CRESCITA – Marcolin parla poi della crescita di Marcus Thuram: «Nonostante la giovane età penso sia al top della sua forma, fai fatica a trovare un giocatore così negli altri campionati. Ci sono varie soluzioni che lui regala alla sua squadra e la squadra lo sente e lo sfrutta in tutte le sue qualità. Penso possa crescere ancora di più, è un giocatore alto e veloce. Come si dice in gergo, è un giocatore che ti ruba la merenda. Se giochi adesso contro l’Inter devi trovare una contromisura per Thuram. L’Inter deve ritornare quella dell’anno scorso, quando non lasciava spazio a nessuno mentre quest’anno molte squadre ci provano».