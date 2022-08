Marcolin: «Gruppo Champions League stimolo per l’Inter! Vecino parte…»

Dario Marcolin, nel prepartita di Lazio-Inter, ha parlato del girone di Champions League dei nerazzurri nonché dell’ex Vecino, titolare questa sera

ITALIA ED EUROPA − Marcolin sul match dell’Olimpico e sul girone dell’Inter: «La Lazio col Bologna ha dato una grande prova di carattere anche in 10 uomini, col Torino un po’ in difficoltà. Ma stasera si prevede una partita con due squadre all’attacco. Vecino? Sarri vuole 2 centrocampisti di inserimento, nelle gerarchie l’uruguaiano parte primo. Sarri lo conosce perfettamente, sa cosa gli può dare. Girone Champions League? Uno stimolo per l’Inter giocare con Bayern Monaco e Barcellona, ti mettono in difficoltà ma tirano anche il meglio di te. Sarà un periodo complesso con ben 21 partite prima del Mondiale». Le sue parole a Dazn.