Marcolin: «Frattesi ha ragione. Non ha senso giudicarlo per i gol!»

Dario Marcolin si è espresso nel post-partita di Empoli-Inter, pronunciandosi sul significato della vittoria per i nerazzurri e sull’importanza di Davide Frattesi . Questo il suo commento.

IL RAGIONAMENTO – Dario Marcolin ha così parlato al termine di Empoli-Inter, terminata 0-3 grazie alla doppietta di Davide Frattesi e al gol di Lautaro Martinez: «Una risposta importante da parte dell’Inter. Giocava dopo, doveva dare risposte dopo quanto accaduto contro la Juventus. Lo ha fatto nel migliore dei modi, con tre gol, ritrovando anche Lautaro Martinez. Partita testimonia come si stia delineando un trio davanti composto da Napoli, Inter e Juventus».

Marcolin sull’eccessiva pressione rivolta a Frattesi

IL RAGIONAMENTO – Marcolin ha poi proseguito esprimendo il suo giudizio in merito al modo in cui è più opportuno valutare Davide Frattesi. Questo il suo commento in merito: «Concordo con Davide Frattesi quando dice che non è corretto valutarlo in base a una partita. Non è corretto giudicarlo negativamente per una partita non giocata al meglio, in quanto bisogna considerare quanto fatto dal calciatore nel corso di un periodo di tempo ampio. Ha abituato tutti che lui fa gol, ma non è che se non segna allora deve essere considerato come non bravo. Per me è un giocatore importante, lui ama essere l’uomo della sorpresa. Ha un rapporto tra minuti giocati e gol segnati così alto che tutti si attendono da lui il gol. Ma Davide è anche altro».