Marcolin: “Eriksen-Inter? Come Zidane i primi mesi. Ora si adatti”

Condividi questo articolo

Photo 192013189

Dario Marcolin ha parlato del difficile adattamento di Christian Eriksen all’Inter. L’allenatore sottolinea la differenza rispetto al periodo al Tottenham e delinea le prospettive. Di seguito le sue parole ai microfoni di “TMW Radio”

COME ZIDANE – Di seguito le dichiarazioni di Marcolin: «Eriksen nel Tottenham è stato un giocatore fantastico. Quando l’ha preso l’Inter pensavamo fosse un top player in arrivo in Serie A. Credo che Conte gli abbia chiesto delle cose in particolare e lui abbia faticato. Alla lunga, però, le qualità vengono fuori. Conte chiede molto in entrambe le fasi, sta a lui ora adattarsi rapidamente. Non credo sia un problema di Conte, ma più del giocatore che deve tirare fuori la qualità vista a Londra. Pensiamo a Zidane, che nei primi mesi della Juventus neanche sembrava lui».