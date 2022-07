Marcolin: «Dzeko e Correa? Nessun dramma! Inzaghi ha scelto le coppie»

Le prestazioni di Edin Dzeko e Joaquin Correa – impiegati titolari contro il Lens in amichevole – sono state ben al di sotto le aspettative dei tifosi, ma soprattutto della “critica”. L’ex giocatore – oggi commentatore su DAZN -, Dario Marcolin, intervistato da Tuttosport ha detto la sua riguardo la situazione generale dell’attacco nerazzurro.

IN AMICHEVOLE – Dario Marcolin non è preoccupato della prestazione dell’Inter contro il Lens: «Nel primo tempo i padroni di casa sono stati dinamici, hanno dato più ritmo alla gara. Così Brozovic, Barella e Calhanoglu non hanno avuto la possibilità di rifornire gli attaccanti. Credo anche che uno come Dzeko, per struttura e massa, necessiti un po’ più di tempo per entrare in forma rispetto ad altri. Quello che è mancato è stato il costruire più che il finalizzare da parte delle due punte interiste. Quando poi sono entrati Lautaro e Lukaku, si è visto, ma era cambiato il Lens: c’erano maggiori spazi. Poi il belga sposta gli equilibri, non c’è niente da fare».

I TITOLARI – Marcolin parla nello specifico della prestazione di Edin Dzeko e Joaquin Correa: «È presto per giudicare, il campionato inizia tra tre settimane, Tra noi ex calciatori si dice: “Calcio d’agosto, non ti conosco”. Ecco, pensi che siamo ancora a luglio. La condizione fisica si crea con queste partite. Tutti vogliono partire dal primo minuto, Dzeko e Correa sono molto forti, ma se i titolari sono Romelu Lukaku e Lautaro Martinez c’è un motivo. E credo che non si scandalizzi nessuno. E Dzeko e Correa potranno essere importanti. Sottolineerei l’importanza delle coppie fisse. Inzaghi ha scelto e questo è importante».