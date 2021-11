Marcolin: «Dzeko aveva bisogno di uno stimolo! All’Inter ripartito da zero»

Per Marcolin è Dzeko l’uomo determinante dell’Inter, non solo per il derby di oggi. L’ex centrocampista a DAZN indica le caratteristiche principali del bosniaco e lo stimolo che gli ha permesso di rendere al meglio.

GIOCATORE CHIAVE – Dario Marcolin celebra Edin Dzeko: «Fa tante cose, rispetto agli altri ne fa di più. Viene incontro, fa reparto da solo, ti mette la palla filtrante, fa gol. È un giocatore che secondo me ha cambiato un po’ la testa, aveva bisogno di uno stimolo: è stato ripartire quasi da zero e guadagnarsi il posto all’Inter. Poi tutte le qualità sono venute fuori, perché col Sassuolo quando è entrato lui l’Inter ha cambiato faccia e spostato il baricentro in avanti. Dzeko è un giocatore che oggi sposta gli equilibri».