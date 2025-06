Marcolin: «Chivu, calma sorprendente. Inter, linea verde dato linfa!»

Dario Marcolin è uno degli ospiti presenti nello studio di DAZN per commentare quanto accaduto nel corso di Inter-Urawa Reds. L’ex calciatore esprime il suo giudizio sulla seconda sfida di Chivu al Mondiale per Club.

IL CAPITANO – Dario Marcolin si pronuncia su uno dei grandi protagonisti nerazzurri di Inter-Urawa Reds: «Nel momento in cui l’Inter aveva bisogno di Lautaro Martinez, lui ha iniziato subito con due gol. Questo contro l’Urawa è difficilissimo, soprattutto per come fa coordinarsi e mandare la palla alle spalle. Una via di mezzo tra un anticipo sul primo palo e una rovesciata. Alla fine chi, a dodici minuti dalla fine, fa il passo diverso dagli altri è lui. Ha aperto la strada a un’Inter che è piaciuta più nel secondo tempo che nel primo».

Da Lautaro Martinez a Chivu, passando per i giovani dell’Inter: il parere di Marcolin sulla prima vittoria nerazzurra al Mondiale per Club

L’ALLENATORE – Dario Marcolin prosegue, passando in rassegna la figura del nuovo allenatore nerazzurro: «La cosa di Chivu che mi sorprende è la calma che ha. Marotta oggi l’ha chiamato “Made Inter”. Lui conosce qualsiasi cosa è successo e succede nell’Inter. Questo gli dà l’opportunità di avere le spalle coperte e la fortuna di sapere la storia di tutti i ragazzi. Il percorso però è ancora lungo. La vera Inter è ancora lontana. Questa è la prima vittoria ed è una piccola soddisfazione. Lui se la gode con grande tranquillità e questo gli fa onore».

NUOVA LINFA – In conclusione, Dario Marcolin si sofferma sui giovani utilizzati al Mondiale per Club: «C’è una linea verde che non siamo abituati a vedere nell’Inter, pensando all’età anagrafica di Acerbi, Darmian, Sommer, Mkhitaryan. Questa linfa nuova ha portato Carboni, i due fratelli Esposito. Se li terrei? Se arriva Bonny secondo me non c’è spazio per Pio o Sebastiano Esposito». Da non dimenticare, infatti, che proprio uno di questi giovani calciatori – Valentin Carboni – ha portato alla vittoria i nerazzurri.