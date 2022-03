Marcolin: «Brozovic faro dell’Inter, sarà difficile. Torino fa partita addosso»

Brozovic non è partito per Torino (vedi articolo) e l’Inter dovrà fare a meno del croato per la terza volta in stagione. Nel post partita di Milan-Empoli su DAZN l’ex centrocampista Marcolin spiega cosa cambia per Inzaghi senza il suo referente in mezzo.



RISCHIO SENZA – Dario Marcolin vede Torino-Inter come uno scoglio duro da superare: «È una partita difficile. Ha già fatto male contro il Sassuolo senza Marcelo Brozovic, aveva messo lì Nicolò Barella e ha perso. Brozovic è un po’ il faro dell’Inter, quello che dà i tempi di gioco. È una partita difficile sotto il profilo fisico, più che tecnico, perché il Torino ti fa la partita addosso. Ti guarda i tuoi lati dove puoi soffrire qualcosa, è una squadra che marca a uomo a tutto campo. L’Inter sa che deve fare una super partita, il fatto dei cinque punti mette grande pressione il fatto di andare a letto stasera e dover fare il massimo perché il Milan ha vinto».