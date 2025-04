Marcolin: «Barcellona-Inter? Freschezza contro esperienza!»

Dario Marcolin si è pronunciato a seguito match vinto dal Bologna ai danni dell’Inter con il punteggio di 1-0. L’ex calciatore si è soffermato sia sull’andamento di tale incontro che sulla prossima sfida di Champions League tra i nerazzurri e il Barcellona.

LA VALUTAZIONE – Il Bologna ha superato l’Inter con il punteggio di 1-0 nella sfida di Serie A disputatasi allo Stadio Dall’Ara. Sul punto si è espresso l’ex calciatore Dario Marcolin, che a DAZN ha espresso il suo giudizio in merito al possibile andamento del Campionato nelle prossime gare: «Conte ha affidato al cinismo la chiave principale per vincere le partite. Quelle del Napoli sono principalmente vittorie sul filo, sarà un bel duello. Per quanto riguarda l’Inter, Thuram è il giocatore che manca di più perché in grado di fare reparto da solo molto spesso».

Marcolin sulle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter

PROSSIMA SFIDA – Marcolin ha poi proseguito: «Il Barcellona secondo me è più fresco di quello del 2010. La partita si potrebbe riassumere nel duello tra freschezza ed esperienza».