Marocchino: «Inter scoordinata. Felipe Anderson dimenticato sul gol»

Domenico Marocchino, in collegamento alla Domenica Sportiva, ha analizzato la partita tra Lazio-Inter. I nerazzurri sono apparsi poco coordinati sul gol preso da Felipe Anderson

NO COORDINAZIONE − Marocchino tuona contro la poca attenzione dei nerazzurri: «È successo a tutte le squadre, ci sono dei periodi in cui le squadre sono scoordinate e sta succedendo anche all’Inter. Ad un certo punto, sul gol di Felipe Anderson, c’erano tre giocatori su Ciro Immobile e nessuno sul brasiliano che è stato dimenticato. Non c’era la lettura giusta, qui le grandi squadre devono migliorare. Errore di interpretazione».