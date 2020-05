Marchisio: “Vidal? Non lo vorrei all’Inter. Conte ha sposato il progetto”

Condividi questo articolo

Claudio Marchisio è stato l’ospite di oggi per “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24. L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale ha parlato anche di calcio, di Conte e di Vidal

LA POLEMICA DI CHIELLINI – Nei giorni scorsi una polemica ha investito il capitano della Juventus Giorgio Chiellini in merito alle sue dichiarazioni contro Felipe Melo e Balotelli: «Giorgio lo conosco bene, stava raccontando cose della sua carriera che ci sono e saranno sempre. Ho sentito la giusta reazione di Mario, importante dal punto di vista della maturità. Ognuno può avere le sue idee su un ex compagno senza far mai mancare il rispetto».

L’ODIO PER L’INTER – Tra le dichiarazioni di Chiellini c’è stata anche la contestata ammissione di odiare l’Inter. Marchisio sostiene che spesso i giornalisti abbiano malizia nel riportare le dichiarazioni: «Quando capita dall’altra parte non succede una tragedia. In passato per una male interpretazione un giornalista aveva cambiato le mie parole sul mio rapporto col il Napoli perché in quel momento ci giocavamo contro ed era uscito fuori che odiavo i napoletani, cosa non vera. A volte succedono degli equivoci».

VIDAL E CONTE ALL’INTER – Marchisio ha parlato anche di Antonio Conte e Arturo Vidal che potrebbero ritrovarsi all’Inter: «All’Inter non mi piacerebbe. Arturo è un grande, non molla mai, darebbe un’anima più forte all’Inter. Sarei felice tornasse alla Juve, ma sta facendo bene a Barcellona. Arturo è uno che lo vorresti sempre in campo perché dà l’anima e tutto se stesso. Conte ha sposato al 100% il progetto sapendo in che realtà andava e l’Inter con Conte credo abbia fatto un passo avanti importantissimo, questa è la cosa più importante su quello che sta facendo Conte all’Inter».