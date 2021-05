Sensi rischia di non andare agli Europei, visto che continua ad avere diversi problemi fisici. Claudio Marchisio, nel post partita di Italia-San Marino su Rai Sport +, commenta le parole di Mancini in conferenza stampa (vedi articolo) e l’arrivo di Inzaghi all’Inter.

A RISCHIO TAGLIO – Per Claudio Marchisio non è affatto detto che Stefano Sensi vada agli Europei: «Mi sembra che si sia abbastanza sbilanciato mister Roberto Mancini su questo. Bisogna vedere come Sensi potrà recuperare, perché arriva da una stagione travagliata. Per queste cose Matteo Pessina e Bryan Cristante hanno un piede e mezzo già agli Europei. Simone Inzaghi all’Inter? Ha sorpreso anche me, però per quanto ha dimostrato con la Lazio credo sia un giusto premio per lui».