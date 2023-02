Marchisio: «Presunzione Inter. Manca continuità? Problema non solo suo»

Marchisio ha analizzato il momento dell’Inter dopo la sconfitta contro il Bologna. Poi si esprime sulla mancanza di continuità della squadra di Inzaghi

PRESUNZIONE − Claudio Marchisio, alla Domenica Sportiva, si esprime sul KO dei nerazzurri: «Lo dicono i numeri l’Inter prende tanti gol. È arrivata una sconfitta in un campo pesante anche per presunzione e poca concentrazione contro un ottimo Bologna. Non solo l’Inter, nella continuità tutte hanno sbagliato. Lo hanno fatto il Milan, la Lazio, l’Atalanta. È un problema di tutte le squadre».