Marchisio: «Milan in crisi? Prematuro! Se vince nel derby supera l’Inter!»

Marchisio non valuta le ultime disastrose sconfitte del Milan come una crisi (vedi articolo). Poi pensa al derby come una possibilità per i rossoneri di rilanciarsi sull’Inter. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore bianconero a “La Domenica Sportiva” su Rai 2.

PREMATURO – Claudio Marchisio parla dell’ultimo periodo del Milan, pensando allo scontro diretto contro l’Inter. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore su Rai 2: «Dire che il Milan è in crisi è troppo ed è prematuro! Bisogna pensare che il Napoli sta facendo un altro campionato, ma i rossoneri sono a due punti dall’Inter. La prossima settimana c’è il derby. Vincere significa portarsi di nuovo al secondo posto. Romelu Lukaku? Neanche visto quest’anno». Queste le considerazioni di Marchisio, nel corso di “La Domenica Sportiva”, sulle possibilità dei rossoneri nella sfida contro l’Inter.