Marchisio: «Lukaku difficoltà fisica nel tornare in forma con il Belgio»

Claudio Marchisio intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha espresso la sua opinione sul Belgio e in particolare sulla condizione fisica di Romelu Lukaku.

CONDIZIONE FISICA – Marchisio ha espresso la sua opinione riguardo la condizione fisica dell’attaccante belga: «Il Belgio si presenta al Mondiale con delle dichiarazioni stranissime da parte di Kevin De Bruyne con questo pessimismo stranissimo. Eden Hazard è da un bel periodo che non riesce a ritornare quello che era prima. Romelu Lukaku ha una difficoltà fisica nel ritornare in forma. Tutti giocatori importanti per il Belgio. Dries Mertens è entrato e ha aiutato un po’ la squadra dando un po’ di vitalità».