Marchisio: «Lukaku? Deve rimettersi in forma! Momento buio per lui»

Lukaku ha sbagliato diverse occasioni da gol in Croazia-Belgio, alcune davvero clamorose (vedi report). Marchisio al termine del match commenta su Rai1 lo stato di forma dell’attaccante dell’Inter che certamente a livello mentale potrebbe accusare il colpo

MOMENTO BUIO – Romelu Lukaku e il suo Belgio sono stati eliminati dal Mondiale in Qatar per mano della Croazia di Marcelo Brozovic. Claudio Marchisio commenta lo stato di forma dell’attaccante dell’Inter che ha sulla coscienza più di un errore: «Se Lukaku è in fase calante? Fisicamente sicuramente, deve rimettersi in forma. Ovvio che mentalmente partite del genere ti rimangono per un po’. Roberto Martinez poi gli ha dato subito fiducia, ha avuto delle palle buone ma non è riuscito a incidere. Oggi ha cercato di dare il massimo ma non è riuscito a dire la sua, questo è un momento buio per lui».