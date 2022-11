Marchisio: «Tra Juventus e Inter gap. Ottavi? Dico Tottenham di Conte!»

Marchisio si è espresso su Derby d’Italia Juventus-Inter e sorteggio ottavi di finale di Champions League. L’ex giocatore prevede il Tottenham di Conte

DERBY E SORTEGGIO − Claudio Marchisio, a Prime Video, dice la sua sui due prossimi eventi nerazzurri: «Se la Juventus riesce a tenere questa concentrazione e questa intensità per tutta la gara può fare bene. Gioca contro un’Inter che per me è più avanti sia nei punti che tecnicamente. C’è un gap differente. Sorteggio? C’è il Tottenham di Conte che conosce l’Inter, potrebbe essere uno scontro interessante. Dico questo! La squadra è ritornata nelle sfide col Barcellona, molti giocatori si sono ripresi a partire da Barella. Grande girone quello dei nerazzurri».