Marchisio: «L’Inter ha saputo soffrire ma al ritorno Barcellona carichissimo»

Claudio Marchisio, su Prime Video, ha elogiato la sofferenza dell’Inter contro il Barcellona ma avvisa i nerazzurri sulla gara di ritorno al Camp Nou

SOFFERENZA − Marchisio elogia la capacità di saper soffrire dei nerazzurri. Poi non ha dubbi sulla carica dei catalani: «L’Inter ha saputo soffrire rispetto alle altre partite. Nelle altre gare ha subito proprio questo, la mancanza di solidità difensiva. Al di là però dell’episodio nel finale molto discutibile. Il Barcellona sarà ancor più carico al ritorno, già il Camp Nou è carico di per sé ma al ritorno sarà ancora più carico. Lukaku? Forse ci sarà a partita in corso».