Marchisio: «Inter superiore al Milan per rosa. Lukaku, il problema non è Inzaghi ma…»

Marchisio mette a confronto la rosa dell’Inter con quella del Milan. L’ex calciatore, poi, valuta la situazione di Lukaku (vedi articolo). Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista di “La Domenica Sportiva”, presente nello studio di Rai 2.

ROSA – Claudio Marchisio fa il punto della situazione sull’Inter, a pochi giorni dalla sfida di Supercoppa contro il Milan. Così l’ex calciatore sul club nerazzurro e su Romelu Lukaku: «Per me Inter e Juventus sono di gran lunga superiori rispetto al Milan dal punto di vista della rosa. I rossoneri hanno la coperta molto più corta e lo dimostrano anche i nuovi acquisti che non hanno reso. L’Inter è una squadra forte ma a differenza del Napoli non ha avuto la continuità, a volte per il gioco, a volte per gli infortuni. Poi ha influito molto la situazione di Lukaku. L’Inter lo ha preso pensando di trovare lo stesso giocatore che era prima dell’Inghilterra. Invece lui non c’è stato ed è un giocatore importante. Diverso perché non allenato da Antonio Conte? Io credo che, al di là di come un allenatore ti faccia giocare, Lukaku non sta proprio bene fisicamente». Questo il pensiero di Marchisio, opinionista di “La Domenica Sportiva” su Rai 2.