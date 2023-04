Marchisio: «Inter, non puoi cambiare Inzaghi ora! Giudizi alla fine»

Marchisio interviene sul futuro di Inzaghi e sulla situazione dell’Inter (vedi focus). Ecco il pensiero espresso dall’ex calciatore, opinionista di “La Domenica Sportiva”.

ALIBI – Claudio Marchisio parla dell’andamento della squadra di Simone Inzaghi e del futuro di quest’ultimo. Così interviene l’opinionista di “La Domenica Sportiva”: «Analizzando Inter-Fiorentina dico che la squadra di Inzaghi ha fatto una buona partita e ha creato tanto. Se Romelu Lukaku avesse spinto dentro quei due palloni si sarebbe parlato di una vittoria dell’Inter che la portava a 53 punti. L’alibi di Inzaghi è che è ancora in corsa per la Champions League, ha una semifinale di Coppa Italia da giocarsi e anche una classifica che gli dà una mano. Dico questo perché dieci sconfitte sono tante ma, nonostante ci siano, in questo campionato lotti ancora per il secondo posto. Esonero? Non puoi cambiare un allenatore in una settimana in cui ti devi giocare certe partite. Inzaghi deve essere giudicato alla fine non in questo momento. Tra Nazionale e Inter vediamo due Lukaku diversi. Anche in nerazzurro crea occasioni ma non finalizza».