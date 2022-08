Marchisio: «Inter, Inzaghi ottimo ma non pensi a Conte! Per vincere lo scudetto…»

Marchisio fa il punto della situazione in casa Inter, dopo la sconfitta contro la Lazio. L’ex centrocampista della Juventus, oggi opinionista a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, parla del ritorno in squadra di Lukaku e della difesa interista, non più impeccabile come lo era nella passata stagione. Si sofferma anche sulle competenze di Inzaghi, a cui serve fiducia.

INZAGHI NON DA SCUDETTO – Claudio Marchisio interviene durante “La Domenica Sportiva” per parlare di Inter e dei problemi riscontrati durante la partita contro la Lazio (vedi analisi tattica). L’opinionista della trasmissione di Rai 2 ha dichiarato: «Simone Inzaghi è un ottimo allenatore, lo ha dimostrato soprattutto alla Lazio, ma anche con l’Inter. Se sappia vincere lo Scudetto? Ad oggi no! Però credo che sia un allenatore che sta dimostrando le sue qualità. Ha vinto anche con la Lazio ed è arrivato a delle ottime situazioni. Quest’anno torna un Romelu Lukaku che era abituato a giocare in modo diverso con l’Inter. Con lui Inzaghi dovrà trovare i meccanismi adatti. Però, e lo abbiamo visto nelle altre partite, con Lautaro Martinez si conoscono già. Quindi non credo che sia quello il problema. Credo, invece, che sia un momento dove la squadra stessa debba migliorare nella fase difensiva. Dove l’Inter, rispetto a prima, concede di più ed è un po’ più disattenta. E i reparti non sono più ben compatti come lo erano fino all’anno scorso».

Il ruolo di Inzaghi per Marchisio nell’Inter post-Conte

INZAGHI VS. CONTE – Marchisio, sollecitato da una domanda del conduttore Alberto Rimedio, rifiuta il paragone tra Antonio Conte e l’attuale allenatore dell’Inter: «Inzaghi non deve reggere il confronto con Conte. Altrimenti una società non avrebbe cambiato allenatore e sarebbe andata avanti con lui! Credo che Inzaghi debba avere la fiducia soprattutto dei suoi giocatori per cercare di arrivare a uno scudetto. Scudetto che ad oggi è fattibile, perché l’Inter è una delle favorite per vincere il campionato. Lo dimostrano i giocatori che ha. E lo dimostra anche la stagione passata che ha fatto, persa solo per alcune partite ma, soprattutto, per un errore contro il Bologna». Così Marchisio, in diretta su Rai 2, cerca di tranquillizzare i tifosi interisti.