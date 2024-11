Marchisio: «L’Inter è davanti alle altre! Juventus? Ora altra idea»

Claudio Marchisio, intervistato da Tuttosport, ha parlato di diversi argomenti soffermandosi poi sulla lotta scudetto: ecco un estratto delle sue dichiarazioni. Inter e Juventus ovviamente protagoniste.

OPINIONE SUL CAMPIONATO – Claudio Marchisio è stato intervistato da Tuttosport e ha affrontato vari temi, tra cui le dirette concorrenti per la vittoria del campionato: «Equilibrato. Ci sono squadre più pronte e progettate per arrivare a vincere. Però sì, è equilibrato. C’è chi ha avuto più partite, chi ha subito più infortuni. Chi deve trovare l’assetto giusto, magari con un nuovo allenatore. Metto l’Inter davanti a tutte le altre, Napoli compreso». In cima alla classifica, c’è una vera e propria tonnara con ben cinque squadre racchiuse nel giro di due punti: ossia Napoli 26, poi Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina 25. E Juventus, infine, a 24 punti.

L’opinione di Marchisio sulla Juventus, rivale dell’Inter per lo scudetto

MARCHISIO SULLA JUVENTUS – A proposito della Juventus, Marchisio si è espresso in questa maniera sulle sua ex squadra: «Juventus? Arriva da anni non facili, ma ha appena attraversato un grande cambiamento. Ed è passata da un tecnico che conosceva benissimo l’ambiente e che ha vinto una Coppa Italia. Ora l’idea è totalmente diversa». I bianconeri, nonostante qualche dichiarazione un po’ furtiva sulla parola scudetto, è rivale a tutti gli effetti dell’Inter e delle altre per la vittoria dello Scudetto.

Fonte: Tuttosport – Cristiano Corbo