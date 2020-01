Marchisio: “Inter, dato segnale forte. Conte l’acquisto più importante”

Condividi questo articolo

Il duello tra l’Inter di Antonio Conte e la Juventus di Sarri infiamma il campionato. In Serie A, da parecchi anni, non si vedeva una lotta così serrata fra le due compagini. Claudio Marchisio, intervenuto su Sky Sport 24, parla dei nerazzurri e del duello con la Juventus di Sarri. Una battuta, infine, su Antonio Conte.

SEGNALI – L‘Inter ha stupito tutti in questa stagione, incluso Claudio Marchisio, che loda il campionato dei nerazzurri: «L’Inter ha dato un segnale importante non soltanto al campionato ma anche a loro stessi. Negli anni non era mai riuscita a trovare equilibrio, quest’anno ci sta riuscendo. Sta rendendo il campionato più interessante rispetto agli altri anni. La Juventus deve continuare a vincere, ha una grande rosa ma quest’anno sa che dovrà lottare con i nerazzurri e con la Lazio».

IMPORTANTE – Claudio Marchisio, infine, spende parole d’elogio nei confronti di Antonio Conte, suo tecnico ai tempi della Juventus: «Conte? È stato l’acquisto più importante per l’Inter. Ha dimostrato, non solo in Italia, ma anche all’estero di essere un grande allenatore. Chi preferisco tra la Juventus di Sarri e l’Inter di Conte? A me piace sempre la Juventus(ride, ndr)».