Marchisio: “Inter, base solida grazie a Conte. Barella mi assomiglia”

Condividi questo articolo

Claudio Marchisio ha concesso un’intervista a “Sport Mediaset” in cui ha parlato anche di come l’Inter sia cresciuta sotto la guida di Antonio Conte elogiando il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella come il giocatore che più gli assomiglia

INTER IN CRESCITA CON CONTE – Marchisio sottolinea la crescita dell’Inter riconoscendo i meriti di Antonio Conte: «L’Inter mancava da tanti anni e quest’anno ha dimostrato grazie a Conte, anche grazie a giocatori che stavano lì da anni e non trovavano continuità e fiducia. Questo è un punto importante che ha messo l’Inter, al di là di come finirà il campionato, se finirà, è l’inizio di una base solida».

BARELLA IL MIO EREDE – Alla domanda di chi sia il giocatore che più gli assomiglia nella Serie A attuale, Marchisio sceglie il centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana Nicolò Barella: «Barella è quello che mi assomiglia più di tutti, gioca a destra, a sinistra, a tutto campo, con fase difensiva e inserimenti. Lui più di tutti».

LA RIPARTENZA – Marchisio dice la sua opinione sulle ipotesi di ripartenza del campionato: «Da amante dello sport sono favorevole alla ripartenza, se si prenderanno tutti le loro responsabilità garantendo la sicurezza. Credo che i giocatori della Juventus sarebbero i primi a non accettare lo scudetto a tavolino. Uno spareggio con la Lazio non sta né in cielo né in terra, un campionato non riguarda due squadre».