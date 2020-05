Marchisio: “Icardi? Lo vedrei bene alla Juventus. Sarà un’estate intensa”

Condividi questo articolo

Marchisio ha parlato del prossimo calciomercato e dei continui accostamenti di Mauro Icardi alla Juventus. In attesa di capire l’evoluzione con il PSG, l’ex centrocampista lancia l’eventuale passaggio in bianconero. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Fanpage.it”

FUTURO IN BIANCONERO? – Claudio Marchisio si sbilancia sul futuro della punta, ancora di proprietà dell’Inter: «Come vedresti la figura di Icardi all’interno del contesto Juventus? Lo vedrei bene, perché è un grandissimo giocatore che ha ancora grandi margini di crescita. Di certo troverebbe troverebbe l’ambiente adatto. Bisognerà però vedere come sarà il mercato dopo questo stop. Penso che sarà un’estate intensa per tutti i dirigenti».