Marchisio: “Gol all’Inter? Emozione fortissima. Ricordo che…”

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, nel corso di un’intervista rilasciata al canale YouTube ufficiale della Juventus, ha parlato dell’Inter e dei gol segnati ai nerazzurri sia nelle giovanili che in prima squadra

EMOZIONI – Claudio Marchisio ricorda con emozione i gol segnati all’Inter con la maglia della Juventus: «I gol all’Inter? Non dico che sia offuscato, ho la fortuna di rivedere le immagini grazie a papà che veniva sempre a vedermi. La gioia immensa è stata con i miei amici che m’inseguivano. Quando ho poi segnato contro l’Inter in Serie A ho capito che la passione ti porta a determinati frutti, quel gioco di gambe ce l’hai da bambino e lo sviluppi nel tempo. Per me, quel gol, è sempre stata un’emozione fortissima. Avrei voluto essere sugli spalti per vedermi segnare quel gol. Sarebbe stato bello viverlo da fuori».