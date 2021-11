Marchisio: «Favorita scudetto? Chi ce l’ha sul petto! Skriniar una certezza»

L’Inter ha battuto lo Sheriff in Moldavia portando a casa 3 punti preziosissimi in ottica qualificazione agli ottavi di Champions League. Marchisio, opinionista per Prime Video, ha commentato la prova dei nerazzurri con una considerazione anche sul derby

TRA CHAMPIONS E DERBY – L’Inter domenica sera sfiderà il Milan primo in classifica. Secondo Claudio Marchisio, i nerazzurri rimangono i favoriti allo scudetto per un semplice motivo: «Chi ha lo scudetto cucito sul petto è di norma la favorita. Stefano Pioli ha la consapevolezza di un gruppo che deve crescere». E sulla prova contro lo Sheriff, Marchisio afferma: «Il tuffo di Nicolò Barella sul gol di Marcelo Brozovic? E’ un giocatore intelligente, segue la palla. Lautaro Martinez ha lottato tanto e ha dato sempre tutto alla squadra. Milan Skriniar è un’altra certezza per l’Inter. E’ un’Inter che con lo Sheriff ha mantenuto la partita con calma ed è riuscita a portare a casa la vittoria».