Marchisio: “Eriksen? Inter doveva fare mercato, Conte chiaro. Pogba…”

Marchisio si è soffermato ai microfoni di “Sportitalia” in occasione della partita di Futsal tra L84 ed Aosta. L’ex centrocampista, interpellato sul mercato nerazzurro e su Eriksen (vedi le ultime notizie), non si dice sorpreso dai nuovi colpi per Conte. Qualche parola anche su Paul Pogba, accostato a Inter e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni

MERCATO NECESSARIO – Claudio Marchisio ha parlato di grandi centrocampisti e del mercato nerazzurro: «Eriksen e il mercato nerazzurro? Non sono sorpreso. L’Inter ha avuto bisogno di allungare la coperta che lo stesso Conte aveva definita corta. L’ha fatto perché l’avversaria non è solo la Juventus, ma c’è anche la Lazio che sta facendo molto bene. Juventus? Pogba e Ronaldo sono due nomi grandissimi. Fu un peccato vedere andare via Paul: sarebbe bellissimo se dovesse tornare».