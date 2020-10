Marchisio: “Eriksen, biglietto da visita per il derby. Un peccato”

Claudio Marchisio

Eriksen è di nuovo andato in gol con la Danimarca, il secondo nello 0-3 di stasera con l’Islanda (vedi articolo). Claudio Marchisio, intervenuto in collegamento durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2, ritiene che il centrocampista possa giocarsi le sue chances per il derby. Ecco le parole dell’ex juventino.

CHIAMATA PER INTER-MILAN – Claudio Marchisio si augura che Christian Eriksen possa trovare lo spazio richiesto dallo stesso giocatore, dopo i gol in nazionale: «Peccato per Eriksen, perché comunque con la Danimarca dimostra sempre di essere un grandissimo giocatore. Lui pretende spazio, quindi il suo ritorno a Milano sarà con un biglietto da visita importante per il derby».