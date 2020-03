Marchisio: “Dopo lo stop Juventus favorita, ma l’Inter ora programma”

“Tuttosport” ha intervistato Claudio Marchisio. Il centrocampista ha parlato delle difficoltà nella ripresa post stop e vede la Juventus favorita su Inter e Lazio.

STOP E RIPRESA – «Come si riprenderà dallo stop forzato? Sarà interessante capire come si potrà lavorare durante questa pausa forzata. Non possono restare troppo fermi e poi dovranno essere pronti a un tour de force notevole, visto che tutto sarà presumibilmente concentrato in un paio di mesi. Il che renderà molto interessante l’aspetto atletico, ma ancora di più quello psichico. Di questa pausa qualcosa rimarrà nel bene e nel male, finendo per condizionare la lotta finale».

SERVE ROSA AMPIA – «Sarà avvantaggiato chi ha una rosa più ampia. Si giocherà ogni tre giorni, con lo stress di cui parlavo prima e con qualche incognita legata alla prepara- zione atletica, visto che non è ancora chiaro come e quanto si potranno allenare nelle prossime settimane. A quel punto peserà molto avere tanti giocatori di qualità da poter alternare».

JUVE FAVORITA – «Sembra che parli della Juventus? Beh sì, in Italia la Juventus per me godrà di un vantaggio rispetto alla Lazio o all’Inter per la rosa abbondante. E poi li avevo visti in netta ripresa prima dell’interruzione: proprio nello scontro diretto con i nerazzurri avevo visto una squadra che girava molto meglio e sfruttava i recuperi dagli infortuni».

PROGRAMMAZIONE FONDAMENTALE – «La Juventus domina grazie alla programmazione. Conta, in tutti gli sport, non solo nel calcio. La Mercedes è la più forte anche perché mentre tutti la inseguono sul motore, tira fuori la modifica al volante. Programmare un anno per l’altro è fondamentale: lo fa la Juventus, lo fa l’Atalanta e lo fa la Lazio che ha Tare, bravissimo, e un fenomenale allenatore come Inzaghi. E adesso lo sta facendo anche l’Inter con Marotta e Antonio. Loro hanno portato l’equilibrio che serviva a Milano. I nerazzurri si sono rafforzati molto».

Fonte: Guido Vaciago – Tuttosport