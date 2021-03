Marchisio: «Decimo scudetto Juventus? Oggi in campo senza voglia»

Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus, è intervenuto a “90° Minuto”. Si è inevitabilmente parlato della lotta scudetto e del match perso oggi dai bianconeri contro il Benvento di Pippo Inzaghi

ABDICARE? – Claudio Marchisio analizza la stagione in corso: «Credo che oggi si chiuda il sogno del decimo scudetto consecutivo per la Juventus. I bianconeri oggi sono scesi in campo con la voglia sbagliata. In questa stagione spesso la squadra ha fatto fatica nelle partite più facili sulla carta. La classifica rispecchia le prestazioni e ora bisogna guardarsi le spalle. Futuro Pirlo? Non lo conosco».