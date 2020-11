Marchisio: “D’Ambrosio? Ha una grande dote nel fare gol. In fascia…”

Claudio Marchisio

D’Ambrosio ha giocato ottanta minuti ieri in Italia-Estonia. Claudio Marchisio, parlando a Rai Sport, ha commentato la prova del difensore dell’Inter, schierato centrale di destra nella retroguardia a quattro.

ADATTATO – Così Claudio Marchisio su Danilo D’Ambrosio, a seguito della sua prova in Italia-Estonia: «Meglio terzino che centrale? Anche per le caratteristiche sue, proprio come giocatore. Lui è un altro giocatore che ha bisogno di campo, è un giocatore di corsa, e ha anche poi una grande dote sottoporta nel fare anche gol. Sicuramente è duttile nel fare questo ruolo: meglio nella difesa a tre, però sicuramente lo preferisco sulla fascia».