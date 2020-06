Marchisio: “Conte ha dato identitÃ  all’Inter. Non semplice vincere”

Marchisio: “Conte ha dato identità all’Inter. Non semplice vincere”

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, intervistato da “GazzettaTV” ha parlato del momento dell’Inter. Antonio Conte, il tecnico della squadra nerazzurra, ha il merito di aver restituito un’identità alla squadra, secondo Marchisio

IDENTITA’ – Claudio Marchisio analizza il momento dell’Inter di Antonio Conte: «Inter di Conte? Alcuni obiettivi stagionali sono scivolati via. Ma non credo che i nerazzurri avessero in programma di raggiungere subito determinati obiettivi. La cosa più importante era dare un’identità ad una squadra che era in difficoltà da anni. E in questo ci è riuscito. Poi vincere non è mai semplice, al primo anno alla Juventus nessuno ci dava credito. Mattone dopo mattone siamo riusciti a costruire qualcosa di importante. Antonio sa il lavoro che dovrà fare lì, vedremo cosa riuscirà a fare».