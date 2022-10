Marchisio: «Barella il leader dell’Inter. Ciò che ha unito la squadra è stato…»

Marchisio interviene per parlare dell’Inter e di Barella, uno dei migliori in campo contro la Sampdoria. L’ex calciatore, opinionista fisso di “La Domenica Sportiva”, individua il momento in cui la squadra di Inzaghi è riuscita a ritrovare la coesione. Ecco le sue parole nello studio di Rai 2.

SWITCH – Claudio Marchisio dice la sua sull’Inter e su uno dei giocatori nerazzurri che, nella partita contro la Sampdoria, ha dimostrato di essere nella forma migliore. L’ex calciatore, nello studio di “La Domenica Sportiva”, commenta: «Nicolò Barella (vedi articolo) è sempre più un leader di questa Inter. Anche Alessandro Bastoni è tornato a fare bene in difesa. Ma, in complesso, tutta la squadra sta funzionando. Lo switch c’è stato grazie alla vittoria e al pareggio contro il Barcellona. La squadra di Simone Inzaghi si è unita e si è visto, sia sia nel gioco che nei risultati». Secondo l’analisi dell’opinionista di Rai 2 sono state le partite di Champions League ad aver permesso all’Inter di svoltare anche in Serie A.